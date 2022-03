Calciomercato Inter e Juventus, addio sicuro | Destinazione già decisa

Juventus e Inter, il giocatore pronto a dire addio: avrebbe già deciso la sua futura destinazione

Arrivato in pompa magna la scorsa estate come uno dei top colpi a zero del Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum non ha certo reso secondo le aspettative e, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, l’avventura del centrocampista olandese potrebbe già interrompersi. Dopo stagioni vissute da protagonista a Liverpool, dove è stato fondamentale per la Champions League vinta nel 2018-19, Wijnaldum era arrivato a Parigi con l’obiettivo di contribuire a portare i parigini sul trono d’Europa.

L’uscita anticipata dalla Champions sta invece rimescolando le carte in tavola in casa Psg. Il club transalpino sta riflettendo sull’effettuare o meno una possibile, nuova rivoluzione. Considerando che Wijnaldum potrebbe rappresentare un’importante plusvalenza e che il rendimento dell’olandese è stato nettamente al di sotto delle aspettative, il giocatore potrebbe facilmente finire sulla lista dei partenti. Anche lui stesso sarebbe pronto a cambiare aria e avrebbe già deciso il proprio destino.

Calciomercato Juventus ed Inter, Wijnaldum vuole la Premier

Come riferisce ‘L’Equipe’, tante sono le squadre interessate al classe 1990, che avrebbe già deciso di lasciare la capitale francese al termine della stagione. Certo, accontentare le richieste sia del calciatore (il cui stipendio è di 10 milioni di euro) sia del club transalpino (che vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro per il cartellino) non sarà facile. Tra i club interessati ci sono Atletico Madrid, ma anche Inter e Juventus. Il giocatore però avrebbe già espresso la sua preferenza.

Perché oltre ai campioni di Spagna in carica e a nerazzurri e bianconeri, anche diverse squadre della Premier League sono interessate all’olandese. E il ritorno in Premier, sempre stando a quanto riferito dalla testata transalpina, sarebbe l’opzione preferita del giocatore. In particolare sulle tracce di Wijnaldum ci sarebbero Aston Villa e Newcastle. I due club non avrebbero problemi ad accontentare economicamente sia il giocatore che il Psg e considerando che il ritorno in Inghilterra resta l’opzione preferita per Wijnaldum (che a Newcastle ha già giocato prima di approdare a Liverpool) appare molto difficile per Juventus ed Inter riuscire a spuntarla sulle dirette concorrenti inglesi.