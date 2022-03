Alla Juventus gratis nel 2023 | Doppia pesantissima offerta

Juventus al lavoro per un super doppio colpo a costo zero: sul piatto offerte super per i due giocatori

Due contratti in scadenza nel 2023, il cui rinnovo rappresenta un’assoluta priorità. Perché da quando Xavi si è seduto sulla panchina del Barcellona, ha dimostrato di voler fortemente puntare su Gavi e Ronald Araujo: prodotti che il club catalano si è costruito in casa e che reputa due perni fondamentali per il proprio futuro. Il problema però è rappresentato dal fatto che al momento non è ancora stato raggiunto un accordo per il contratto in scadenza nel 2023.

E tante squadre dall’estero sono pronte a darsi battaglia per arrivare ai due gioiellini blaugrana, però dall’estate 2023, quando sostanzialmente si svincoleranno a zero. A tentare Gavi e Araujo sono le big di Premier League, ma anche la Juventus.

Juventus, sogno Gavi e Araujo nel 2023: ostacoli dalla Premier

Lo riferisce ‘fichajes.net’, che sottolinea come i bianconeri e i top club inglesi stiano valutando con attenzione la situazione contrattuale dei due gioiellini. Obiettivo dei bianconeri sarebbe quello di affondare appunto il colpo nell’estate 2023, ma rispetto ai top club inglesi, la Juventus non avrebbe ancora presentato un’offerta ai giocatori. Offerta che invece alcuni club come Arsenal, Liverpool e Manchester United avrebbero già messo sul piatto.

Stando alle voci provenienti dalla Spagna, ‘Red Devils’ e ‘Gunners’ sarebbero pronte ad affondare il colpo per il difensore centrale uruguayano. Il Manchester United avrebbe proposto ad Araujo uno stipendio da quasi 8 milioni di euro a stagione, mentre l’Arsenal si sarebbe avvicinato ai 6 milioni di euro. Cifre altissime e molto importanti, ma l’uruguagio ancora non avrebbe deciso. Stesso discorso per Gavi, a cui è interessato anche il Psg. Nel frattempo però è il Liverpool ad essersi fatto maggiormente sotto per il classe 2004, con un contratto da 6 milioni di euro a stagione. Cifre importantissime che potrebbero complicare e non poco i piani della Juventus, che nel frattempo, è bene ricordarlo, sta cercando di lavorare ad un abbassamento del monte ingaggi. Chiaro però che in casa bianconera sia Araujo che Gavi sarebbero due innesti super futuribili oltre che importanti per completare reparti come il centro della difesa e la mediana che hanno oggettivamente bisogno di nuovi volti.