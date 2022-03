Serie A, arriva la stangata del giudice sportivo: è UFFICIALE

Sono arrivate le decisioni ufficiali del giudice sportivo dopo le gare del weekend di Serie A: pesante stangata

Il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni dopo le gare del weekend di Serie A. Sono 8 gli squalificati, tutti per una giornata: si tratta di Faraoni, Ceccherini e Ilic del Verona, Zaccagni della Lazio e poi Bonifazi e Sansone del Bologna, Raspadori (Sassuolo) e Zappacosta (Atalanta).

Il giudice sportivo ha anche deciso la chiusura per un turno della Curva Sud, Superiore e Inferiore, del Verona. Nel dispositivo si indica il motivo, con un doppio episodio sottolineato. Il primo riguarda “cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria” intonati dai sostenitori del club veneto “per la quasi totalità dei tifosi assiepati nel settore interessato (nel numero di oltre 4000)”. Il secondo, invece, fa riferimento a “cori di discriminazione razziale ai danni del calciatore del Napoli n. 24 Koulibaly Kalidou al 34° del primo tempo al termine di un’azione di giuoco, e del calciatore del Napoli n. 9 Osimhen Victor al 9° del secondo tempo dopo che il medesimo si era accasciato sul terreno di giuoco per infortunio”.

Serie A, ammende per Napoli, Verona e Roma

Sempre il giudice sportivo ha inoltre deciso per un’ammenda nei confronti dello stesso Verona (quattromila e tremila euro per lancio di petardi e coro denigratorio contro l’arbitro), Napoli (cinquemila euro per lancio di fumogeni) e Roma (tremila euro per lancio di un fumogeno). Sempre tra i giallorossi squalificato Salvatore Foti (vice di Mourinho) per una giornata per aver indirizzato “reiteratamente ad alta voce una critica irrispettosa” agli ufficiali di gara.