Retroscena De Paul, batte Ronaldo e ringrazia l’Italia: “Spettacolare”

Retroscena di Rodrigo De Paul, che batte Ronaldo e ringrazia l’Italia dopo Manchester United-Atletico Madrid

Felice per il passaggio ai quarti di Champions League dell’Atletico Madrid ai danni del Manchester United, Rodrigo De Paul ha rilasciato alcune dichiarazioni: “E’ una delle serate più belle della mia vita – le parole riportate da ‘SportMediaset’ – Sono felice di aver regalato una gioia a tutti i tifosi. Saranno molto contenti ed è una cosa spettacolare”.

L’ex Udinese, dopo aver eliminato Cristiano Ronaldo, non dimentica l’esperienza maturata in Serie A: “Il calcio italiano mi ha fatto imparare tantissimo. In questo tipo di partita serve tutto, l’esperienza e tutto quello che hai fatto nei club e in nazionale. Ho sempre saputo gestire la pressione e mi piacciono partite di questo genere”.

Anche Savic si è mostrato soddisfatto della prestazione dell’Atletico: “Era molto importante essere forti in difesa contro una grande squadra come lo United. Il nostro piano era non prendere gol nella prima mezz’ora e poi sfruttare le nostre occasioni. Ronaldo? E’ sempre un piacere giocare contro un campione come lui, ma non era da solo. Lo United ha tanti giocatori importanti”.