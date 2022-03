Juventus-Villarreal, buone notizie per Allegri: in gruppo Dybala e Chiellini

Fari puntati sulla gara decisiva di domani sera in casa contro il Villarreal per la Juventus di Allegri che intanto lavora sul campo per arrivare al meglio

Giorno di vigilia di Champions League per la Juventus che domani sera affronta il Villarreal in una gara decisiva per il prosieguo del cammino europeo della squadra di Allegri. 1-1 all’andata in terra spagnola, con l’obbligo quindi domani allo Stadium di portare a casa una vittoria per approdare ai quarti di finale.

Intanto la squadra lavora agli ordini di Allegri e nella rifinitura che precede la sfida col Villarreal che si sta svolgendo alla Continassa ci sono in gruppo anche Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Oltre a Bonucci e Zakaria, invece, non è presente con la squadra neanche Alex Sandro.

Ecco uno scatto dalla rifinitura della Juventus pre Villarreal: