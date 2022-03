Diretta Ajax-Benfica e Manchester United-Atletico Madrid

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Ajax-Benfica e Manchester United-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions

Archiviati gli impegni in campionato, questa sera conosceremo i nomi di altre due squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League, già raggiunti da Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City e Real Madrid. Ajax-Benfica e Manchester United-Atletico Madrid inaugurano la tre giorni di calcio europeo.

Entrambe le gare di andata si sono concluse in pareggio, anche se con dinamiche molto differenti. Olandesi e portoghesi hanno dato vita ad una gara avvincente e spettacolare, rendendo giustizia alla storica tradizione dei due club con un 2-2 ricco di emozioni. Quasi dominata dall’undici di Simeone in Spagna, la squadra allenata da Rangnick ha trovato l’1-1 finale con uno dei pochi tiri in porta della partita e ripetere la prestazione scialba dell’andata potrebbe non bastare per raggiungere i quarti. Rispetto a qualche settimana fa, i ‘Red Devils’ potranno contare su un Cristiano Ronaldo diverso, galvanizzato dalla tripletta che ha steso il Tottenham di Antonio Conte e desideroso di dimostrare ancora una volta la sua potenza anche in Champions League.

Gli spagnoli dovranno fare a meno di Vrsaljko, Wass, Lemar e Cunha, non convocati dal Cholo. Complice l’emergenza infortuni, la gara di Amsterdam offrirà ai tifosi dell’Inter di vedere all’opera Andre Onana, che da luglio vestirà la maglia nerazzurra. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.