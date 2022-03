Non solo Kessie, altro colpo a zero per il Barcellona: Milan e Juve beffate

Non solo Franck Kessie per il Barcellona. I blaugrana pronti a mettere le mani su un altro calciatore a parametro zero: Milan e Juventus a rischio beffa

Il Barcellona è certamente tra le squadre più attive sul calciomercato. I blaugrana, dopo l’addio di Lionel Messi, stanno mettendo in atto una e vera propria rivoluzione. Sono davvero i tantissimi calciatori acquistati dal club spagnolo, molti dei quali a parametro zero.

Laporta e i suoi uomini stanno continuando a guardare con estremo interesse al mercato dei giocatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. E’ notizia di oggi, proveniente dalla Spagna, della chiusura per Franck Kessie.

Come raccontato da tempo, l’ivoriano ha deciso di non accettare l’offerta del Milan per cercare fortuna altrove, oltre che più soldi. Si parla di un accordo che porterà l’ex Atalanta a guadagnare sui 6,5 milioni di euro netti a stagione, con i bonus, più importanti commissioni per il suo entourage.

Il Milan si sta guardando attorno alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire l’ivoriano. Il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Renato Sanches. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno trattando, ormai da tempo, il calciatore portoghese. I rossoneri sono certamente la squadra in vantaggio rispetto alla concorrenza ma finché non si chiude ci sarà spazio per le altre di inserirsi. Attenzione dunque alla Juventus ma soprattutto ai club di Premier League, ai quali non manca la disponibilità economica.

Calciomercato Milan, Barcellona su Coulibaly

Il Milan, inoltre, si è sempre dimostrato molto attento al mercato francese. I rossoneri – stando agli ultimi rumors – avrebbero messo gli occhi su Mamadou Coulibaly, per cercare di piazzare un colpo alla Kalulu. Si tratta di un centrocampista classe 2004, che a fine stagione si libererà a zero dal Monaco. In patria lo paragonano a Camavinga. E’ un profilo che piace parecchio ma i rossoneri devono prestare attenzione anche a Juventus, Manchester City e Tottenham.

Ora dalla Spagna giunge notizia, che il Barcellona starebbe pensando a lui, per l’ennesimo colpo a costo zero. Con il Milan, ma anche la Juventus, che rischierebbero così la beffa.