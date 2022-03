Calciomercato Inter, arriva la firma ‘indispensabile’: c’è la data

Momento di difficoltà palese per l’Inter, che ora deve rincorrere in chiave scudetto: si corre ai ripari anche sul mercato

Una flessione evidente, quella dell’Inter, nella corsa scudetto, che a fine gennaio sembrava ben instradata. Poi, appena una vittoria (il 5-0 alla Salernitana) nelle successive sei partite, che sono costate il sorpasso definitivo da parte del Milan, inclusa eventuale vittoria nel recupero con il Bologna.

I nerazzurri di Inzaghi ora devono invertire la tendenza, soprattutto dopo il pari con il Torino che ha segnato un passo indietro considerevole dopo la prestazione incoraggiante con il Liverpool. Con i granata, si è avvertita in maniera considerevole l’assenza di Marcelo Brozovic: senza di lui, si spegne la luce, come già accaduto con il Sassuolo, che vinse per 2-0 a San Siro qualche settimana fa. Ecco perché sul mercato, in estate, si cercherà un suo vice e, a breve, avverrà l’ufficializzazione del rinnovo, l’accordo per il quale è stato trovato di recente sulla base di 6 milioni più bonus all’anno. L’annuncio dovrebbe arrivare, stando al ‘Corriere dello Sport’, prima di sabato, quando si disputerà il match fondamentale con la Fiorentina.