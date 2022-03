Inter, così l’addio è certo | Ecco Lukaku

Il presente e di conseguenza il futuro di Romelu Lukaku sono un rebus. Al Chelsea gioca poco e all’orizzonte può esserci l’addio

Arrivato a suon di milioni la scorsa estate dall’Inter, Romelu Lukaku non ha certamente rispettato le altissime aspettative che il Chelsea e tutto l’ambiente londinese avevano su di lui. Il belga infatti, tra problemi fisici e difficoltà di riadattamento a squadra e campionato, ha segnato appena 11 reti tra tutte le competizioni, finendo peraltro indietro nelle gerarchie di Thomas Tuchel.

Il gigante belga ex Inter non ha visto scoccare la scintilla col tecnico tedesco, che preferisce altre soluzioni offensive con le quali ha trovato l’equilibrio della squadra. Tuchel infatti ha ormai stabilizzato la sua squadra con un falso nove come Havertz, piuttosto che affidarsi ad un centravanti autentico come Lukaku che sta incontrando diverse difficoltà.

Inevitabile quindi pensare anche al futuro per Lukaku, accostato nuovamente all’Inter nei giorni scorsi, ed ancora in attesa di capire quale sarà il suo destino in quel di Londra. Il finale di stagione potrà infatti essere indicativo di quanto eventualmente potrà o meno accadere alla riapertura del calciomercato, fermo restando i tantissimi ostacoli che ci sono per una sua eventuale partenza dal Chelsea.

Calciomercato Inter, senti Carragher: “Con Havertz titolare Lukaku dovrà andare via”

Chi vede Lukaku lontano da Londra è l’ex difensore del Liverpool, Jamie Carragher, oggi commentatore di ‘Sky Sports UK’ che in occasione del ‘Monday Night Football’ ha analizzato la situazione dell’attacco del Chelsea: “Per la prima volta Havertz ha un ruolo in questa squadra e non si è sentito come se stesse quasi prendendo il posto di qualcuno. Se continuerà ad essere lui l’attaccante principale del Chelsea credo che non vedremo Lukaku nella prossima stagione. Penso che dovrebbe andare via. Non può essere uno di quei giocatori che viene utilizzato sporadicamente”.

Infine ancora su Havertz: “Se non continuerà così potrebbe anche accadere che il Chelsea faccia quanto fatto la scorsa stagione: comprare un altro Lukaku o un altro attaccante”.