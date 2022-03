Calciomercato Inter, arriva l’offerta di Conte | Juventus KO

Tra Inter e Juventus potrebbe inserirsi ancora Antonio Conte: il salentino si prospetta come uno dei protagonisti del prossimo mercato

Il grande dominatore dell’ultimo decennio di Serie A presenta i tratti duri di Antonio Conte: il tecnico salentino è stato capace di vincere lo scudetto con due squadre, sovvertendo i pronostici.

Prima ha aperto il ciclo vincente della Juventus, battendo il Milan di Massimiliano Allegri, poi lo ha chiuso (ri)portando lo scudetto a Milano. La decisione di lasciare l’Inter in estate ha provato critiche e tensioni, anche all’interno della tifoseria nerazzurra, ma ora un suo eventuale ritorno sarebbe accolto con grande entusiasmo. Simone Inzaghi sta affrontando una crisi di risultati imponente, con Napoli e Milan che danno l’assalto allo scudetto: in estate Antonio Conte potrebbe tornare ad essere il protagonista del mercato.

Calciomercato, niente Juventus e Inter | Depay vola da Conte al Tottenham

Inter e Juventus si stanno sfidando sul campo, dove sono ancora in corsa per la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, ed in estate la sfida si sposterà sul mercato. Entrambe le società sono in cerca di occasioni per alzare il livello della propria rosa e uno dei nomi seguiti negli ultimi mesi è quello di Memphis Depay. L’attaccante olandese non sembra essersi ambientato nel migliore dei modi a Barcellona e potrebbe lasciare il club in estate. L’ex Manchester United è un giocatore di enorme talento, che non sempre è riuscito ad esprimere con continuità e a rispettare le grandi aspettative che aveva creato.

Il problema per nerazzurri e bianconeri potrebbe essere rappresentato da Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal giornalista iberico Gerard Romero, il Tottenham avrebbero già presentato un’offerta al Barcellona per Memphis Depay. L’attaccante ha un contratto in scadenza nel 2023 con i blaugrana e sarebbe considerato l’uomo giusto per raccogliere l’eredità di Harry Kane. Il bomber inglese, infatti, ormai sembra essere arrivato al capolinea con gli ‘Spurs’ e l’addio appare inevitabile. A rovinare i piani di Inter e Juventus ci penserebbe ancora Conte.