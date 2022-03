Barcellona, accordo raggiunto | Ecco l’annuncio UFFICIALE

L’accordo è ormai stato siglato per il Barcellona. Svolta per il club blaugrana che è arrivato agli annunci ufficiali

Il Barcellona è nulla delle big assolute del calcio mondiale e questo non lo scopriamo certamente oggi. Il club blaugrana, soprattutto dal 2005 in poi, ha vissuto un’epoca assolutamente brillante, fatta di vittorie in campo nazionale e internazionale.

Nel recente passato, soprattutto dopo i problemi societari, i catalani hanno vissuto un piccolo ridimensionamento, almeno rispetto a quegli splendori. L’intenzione, però, è di tornare a dominare. E per raggiungere quest’obiettivo non basterà il calciomercato, dove Xavi si muove, ad esempio, anche per Franck Kessie, ma anche accordi commerciali. Oggi vi raccontiamo, in tal senso, dell’accordo tra i blaugrana e Spotify. Oggi il servizio di streaming più popolare al mondo è diventato Main Partner e Official Audio streaming partner del Barcellona. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Barcellona, i dettagli del nuovo accordo con Spotify

Il brand di Spotify apparirà sulle maglie ufficiali della squadra femminile e maschile del FC Barcellona. Ciò succederà a partire dalla stagione 2022/23 e andrà avanti per le successive tre stagioni. Un’altra svolta fondamentale non piacerà ai più tradizionalisti: per la prima volta nella storia del club, lo stadio sarà ribattezzato “Spotify Camp Nou”. Il calcio e la musica si uniscono in un accordo che già di per sé è unico e rappresenta la storia di questo sport.