Milan in fuga, Inter a +5 su Napoli e Juventus | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 29esima giornata. Da Milan e Juventus a Napoli, Torino e Inter: la classifica senza Var

In attesa del monday night tra Lazio e Venezia, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza.

Nella ventinovesima giornata di campionato ci sono state tante polemiche ma solo un paio di episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nel primo anticipo tra Spezia e Cagliari, Orsato rivede al monitor a bordocampo il contatto tra Dalbert ed Erlic e decide di concedere un calcio di rigore ai liguri poi sbagliato da Verde. Sempre sabato, nel match tra Sampdoria e Juventus, Valeri trasforma la punizione dal limite in penalty per i blucerchiati: il tocco di mano di Rabiot avviene dentro l’area di rigore. Anche in questo caso, Candreva dal dischetto non trasforma. Nel posticipo tra Torino e Inter, invece, non si va oltre il silent check tra Massa e Guida, che in campo aveva giudicato non falloso l’intervento di Ranocchia su Belotti.

Serie A, decima giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Salernitana-Sassuolo 2-2

Spezia-Cagliari 2-0

Sampdoria-Juventus 1-3

Milan-Empoli 1-0

Fiorentina-Bologna 1-0

Verona-Napoli 1-2

Atalanta-Genoa 0-0

Udinese-Roma 1-1

Torino-Inter 1-1

Lazio-Venezia stasera

CLASSIFICA REALE: Milan punti 63, Napoli 60, Inter* 59, Juventus 56, Roma 48, Atalanta* 48, Lazio* 46, Fiorentina* 46, Verona 41, Sassuolo 40, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 19, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan punti 64, Inter* 60, Napoli 55, Juventus 55, Atalanta* 51, Roma 48, Lazio* 47, Sassuolo 43, Fiorentina* 43, Verona 39, Torino* 36, Empoli 33, Udinese** 31, Bologna* 30, Sampdoria 29, Spezia 28, Cagliari 25, Genoa 21, Salernitana** 20, Venezia** 18.

*Una partita in meno

**Due partite in meno