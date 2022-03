Dalot racconta Rangnick: “E’ esigente, ecco cosa mi chiede”

Le parole di Diogo Dalot su Ralf Rangnick. Le dichiarazioni del portoghese sul tecnico ma non solo. Lente di ingrandimento puntata anche sulla Champions

Dopo l’avventura in prestito al Milan, Diogo Dalot è tornato al Manchester United. Il terzino, con l’arrivo di Ralf Rangnick in panchina, ha guadagnato terreno rispetto alla concorrenza, giocando titolare 12 delle 18 partite.

L’ex rossonero ha così parlato del tecnico tedesco, che in passato è stato accostato proprio al club italiano: “Ha uno stile di gioco esigente – afferma il portoghese al sito della UEFA -, quando vogliamo pressare molto alto, dobbiamo anche stare attenti all’equilibrio in difesa, e poi quando abbiamo la palla dobbiamo giocare in avanti dobbiamo essere intensi”.

Grandi aspettative – “È esigente, ma siamo in un club in cui tutti sono esigenti, tutto è ad alto livello, altamente competitivo. Sono entusiasta ad essere onesto perché voglio essere quel giocatore che vuole essere presente in ogni partita, al più alto livello possibile, e aiutare il club. Penso che il club lo meriti. Quando si firma per questo club, il minimo che si possa fare è dare il tuo meglio ogni giorno e cerca di aiutare la squadra.”

Ruolo di terzino – “Ralf parla molto di anticipo e di essere proattivo, e questa è una delle cose che ho cercato di fare di più fino ad ora, perché a volte essere nel posto giusto al momento giusto può impedire di fare errori senza neanche prendere la palla. Proattivo è la parola giusta per descrivere Rangnick come allenatore, e lui prova a darci molto di questo ogni giorno e stiamo solo cercando di farlo”.

Manchester United, Dalot: sfida all’Atletico

Sfida all’Atletico Madrid – “Saranno una minaccia per noi, qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli – prosegue Dalot – e dobbiamo essere pronti a tutto, perché sono una squadra fantastica, non solo ne La Liga ma anche in Champions League, hanno avuto delle stagioni fantastiche e lo hanno dimostrato in questi ultimi due anni. Quindi, dobbiamo essere pronti a tutto, e sarà una partita molto bella da vedere, spero che possiamo andare avanti”.