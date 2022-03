Diretta Lazio-Venezia | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Lazio-Venezia, posticipo della ventinovesima giornata di campionato

Sfruttare il passo falso della Roma contro l’Udinese e presentarsi al derby di domenica prossima con un punto di vantaggio in classifica. Con questa missione, la Lazio scende in campo questa sera contro il Venezia, nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A.

Una sfida che non si presenta certo proibitiva per i biancocelesti, alla luce del rendimento delle due squadre in questo inizio del 2022. Scivolata al terzultimo posto in virtù delle tre sconfitte rimediate nelle ultime cinque gare, la squadra allenata da Paolo Zanetti ha bisogno di un’impresa per rilanciare le proprie quotazioni in chiave salvezza e sfruttare la sconfitta del Cagliari contro lo Spezia. Un successo all’Olimpico vorrebbe dire agguantare i sardi in classifica, con una partita in meno.

Senza lo squalificato Marusic, Maurizio Sarri dovrà fare attenzione a gestire i diffidati Luiz Felipe, Pedro e Zaccagni in vista della stracittadina di domenica prossima. Tornando al match di stasera, gara da ex per Nani, che nella stagione 2017/18 collezionò 3 gol e 3 assist in maglia biancoceleste. Calciomercato.it seguirà la sfida dell’Olimpico in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Venezia

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Modolo, Haps; Ampadu, Busio, Crnigoj; Fiordilino, Nsame, Okereke. All.: Zanetti.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 63, Napoli 60, Inter* 59, Juventus 56, Roma 48, Atalanta* 48, Lazio* 46, Fiorentina* 46, Verona 41, Sassuolo 40, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 19, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partita in meno