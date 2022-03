Calciomercato Juventus, trattativa avanzata: sì ad una condizione

Un calciatore in forza alla Juventus potrebbe lasciare in estate i bianconeri, trattativa avanzata per l’addio: sì ad una condizione

Meglio di così la Juventus non sarebbe potuta arrivare a uno degli impegni più importanti della stagione. I bianconeri, vincendo nettamente a Genova contro la Sampdoria, hanno allungato la striscia di risultati utili consecutivi in campionato. La ‘Vecchia Signora’ non perde da ben 15 partite e sugli ultimi 45 punti disponibili ne sono arrivati 35.

I torinesi, dunque, possono concentrarsi serenamente sul ritorno all’Allianz Stadium col Villarreal, in programma mercoledì alle 21:00. L’acquisto di Dusan Vlahovic a gennaio consente di pensare in grande, sia per quanto riguarda la Champions League che soprattutto lo scudetto. In questo momento indubbiamente positivo, però, c’è ancora chi non riesce a convincere e viene preso di mira dalle critiche. Su tutti Adrien Rabiot, che persiste nel regalare prestazioni tutt’altro che soddisfacenti. Il rigore per i blucerchiati, ad esempio, è stato fischiato a causa di un suo tocco di mano in area su un cross di Candreva. Allegri si è espresso così sul centrocampista dopo la partita: “Lui ti dà la sensazione che possa fare dieci gol, ma su questo è pigro”. Il francese, perciò, pare destinato a lasciare Torino e la società sarebbe già al lavoro in sede di calciomercato per trovargli una nuova sistemazione.

Calciomercato Juventus, trattativa avanzata per Rabiot: ma lui accetta ad una condizione

In particolare, due squadre in Premier League sarebbero interessate al cartellino dell’ex PSG. Stiamo parlando di Newcastle e Arsenal: stando a quanto si apprende da ‘caughtoffside.com’, i ‘Magpies’ sarebbero in trattative avanzate con la Juventus per l’acquisto del classe ’95. Perciò ad oggi sarebbe la soluzione più probabile, ma il calciatore vorrebbe aspettare prima di dire sì definitivamente.

La sua risposta, infatti, pare dipenda dalla qualificazione o meno dell’Arsenal nella massima competizione europea. Nel caso Arteta dovesse riuscire a centrare l’obiettivo, a quel punto Rabiot presumibilmente preferirebbe un trasferimento ai ‘Gunners’ per continuare a recitare un ruolo in campo ad alti livelli. Il miliardario fondo proprietario del Newcastle, dal canto suo, garantirebbe un lauto ingaggio e una prospettiva a lungo termine di successi al calciatore. Starà a Rabiot prendere una decisione.