Non solo Renato Sanches | Sfida Milan-Juve per il doppio colpo dal Real

Doppio colpo dal Real Madrid: Milan e Juventus pronte a sfidarsi per il centrocampista e per l’attaccante. Il punto dalla Spagna

Il Real Madrid stasera farà visita al Maiorca per la ventottesima giornata de LaLiga. Un’occasione per allungare ulteriormente sul Siviglia, bloccato sul pari dal Rayo Vallecano. In caso di successo, i blancos si porterebbe a dieci punti sugli andalusi.

Il ritorno di Carlo Ancelotti in panchina ha certamente dato i suoi frutti. La stagione non può che considerarsi positiva, anche per la qualificazione ai Quarti di Finale di Champions ma in estate al Real tante cose sono pronte a cambiare.

Florentino Perez si appresta a mettere le mani al portafoglio per portare a Madrid Mbappe ma non solo. Carlo Ancelotti potrebbe accogliere anche Haaland, per un attacco che avrebbe davvero del clamoroso.

E’ evidente, allo stesso tempo, che molti calciatori, ai margini del progetto del tecnico italiano, lasceranno la Capitale spagnola. Non c’è spazio per Isco, al quale non verrà rinnovato il contratto. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, sulla lista di partenza ci sarebbero anche Ceballos e Asensio.

I due talenti spagnoli, che avrebbero una valutazione, rispettivamente di 15 e 40 milioni di euro, rappresentano chiaramente due opportunità per le squadre italiane.

Calciomercato Juventus, sfida al Milan per Asensio e Ceballos

Ceballos può essere sicuramente un’idea per Milan e Juventus. I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista polivalente, che possa occupare il ruolo di trequartista ma anche di mezzala e mediano. Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero davvero favorire il suo trasferimento a Milano.

Discorso simile per i bianconeri, che vogliono concentrare tutti i propri sforzi sulla mediana. Dopo Zakaria e Locatelli è caccia, almeno, ad un nuovo centrocampista.

Juventus e Milan potrebbero presto ritrovarsi a sfidarsi su più campi. I due club hanno già un obiettivo comune che è Renato Sanches. Come raccontato, al momento, i rossoneri sono nettamente in vantaggio ma finché non si chiude tutto appare possibile.

Tornando al Real Madrid, attenzione, inoltre all’ipotesi Asensio. Il giocatore è stato accostato ad entrambe le squadre italiane: ben presto la Juve saprà se potrà ancora contare su Dybala. Con il suo addio, si punterà ad un importante rinforzo. Maldini – non è un segreto – è intenzionato ad acquistare un attaccante esterno, che giochi sulla destra. Anche in questo caso potrebbe essere il nome giusto ma forse 40 milioni rappresentano una cifra troppo elevata.