Calciomercato Inter, rosa non all’altezza | Deciso il ritorno di Lukaku

L’Inter ha pareggiato negli ultimi minuti 1-1 contro il Torino in una partita soffertissima

Dopo aver illuso contro Salernitana e Liverpool, l’Inter ieri sera a Torino ha mostrato la sua peggior versione. Una prestazione che ha ricordato il rendimento oltremodo negativo dei nerazzurri nel mese di febbraio e che i suoi tifosi speravano di essersi lasciati definitivamente alle spalle con gli ultimi due successi di fila.

Sebbene l’assenza di Marcelo Brozovic abbia privato l’Inter della sua principale fonte di gioco a centrocampo, una prestazione così arrendevole non può essere giustificata dalla totale dipendenza di un solo calciatore. La squadra di Simone Inzaghi, visibilmente in difficoltà dal punto di vista fisico, non ha approcciato il match con le giuste motivazioni che si richiedono a questo punto del campionato come ammesso dallo stesso allenatore.

Per come si era messa la partita, nella quale è stato negato un chiaro rigore ai danni di Andrea Belotti, quello strappato dai nerazzurri sa tanto di punto guadagnato che tiene vive le speranze scudetto. Ma questo sabato, quando la Fiorentina visiterà l’Inter a San Siro, altri errori potrebbero risultare fatali.

Calciomercato Inter, Lukaku perdonato: i tifosi lo vogliono

Oggetto delle critiche delle ultime settimane è stata la qualità delle alternative nella rosa dell’Inter in diversi reparti. Per questo motivo, approfittando delle maxi uscite che la prossima estate potrebbero riguardare Chelsea e Paris Saint Germain per ragioni diverse tra loro, abbiamo chiesto ai lettori di Calciomercato.it di scegliere il calciatore di cui Inzaghi avrebbe più bisogno.

Tra le quattro alternative a disposizione, Romelu Lukaku è stato di gran lunga quello più votato dagli utenti sul nostro canale Telegram. Una vittoria che ha il sapore di un perdono dopo l’addio burrascoso della scorsa estate da Milano che aveva generato parecchie critiche nei confronti di Big-Rom. Un’operazione che dal punto di vista economico rimane estremamente difficile, sebbene l’incertezza sul futuro del Chelsea apre le porte a qualsiasi possibile scenario. Alle spalle del belga sono stati votati Jorginho (2°), Di Maria (3°) e Paredes (4°).