Calciomercato Inter, via Barella | La sorprendente cifra per l’addio

Top club su Barella: la sorprendente cifra per il possibile addio all’Inter. Tutti i dettagli

Prosegue il difficile momento dell’Inter di Simone Inzaghi. Dopo l’eliminazione in Champions League, la squadra nerazzurra ha perso anche la vetta virtuale della classifica: anche vincendo il recupero col Bologna, infatti, i campioni d’Italia in carica si trovano ad inseguire il Milan.

Oltre al calo fisico, i nerazzurri hanno accusato la pesantissima assenza di Marcelo Brozovic. Ma non solo. Il calo di rendimento dell’Inter è coinciso anche con il fisiologico periodo di appannamento di Nicolò Barella. Dopo la definitiva consacrazione del centrocampista con scudetto ed Europeo, l’ex Cagliari ha suscitato l’interesse del Real Madrid come possibile sostituto di Luka Modric. I Blancos si stanno guardando già intorno per la successione del Pallone d’Oro e hanno messo nel mirino anche il gioiello nerazzurro.

Calciomercato Inter, Real Madrid in agguato per Barella

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, la richiesta dell’Inter per Barella è di circa 70 milioni di euro. Tuttavia, riferisce il portale, il Real Madrid è sicuro che potrebbe arrivare al centrocampista anche con un’offerta inferiore. I due club sono in ottimi rapporti e hanno già concluso diversi affare in passato. Occhi puntati, dunque, anche su Nicolò Barella: Florentino Perez è in agguato.