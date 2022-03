Verona-Napoli, Osimhen trascina con una doppietta | Inter superata

Verona-Napoli rappresentava un crocevia importante per la classifica e le gerarchie in vetta. I partenopei hanno conquistato tre punti fondamentali, ma con diverse polemiche arbitrali

Non era un match facile, per nulla, quello di Verona per il Napoli. E la pressione era tanta, visto che il Milan ieri aveva fatto il suo dovere contro l’Empoli.

Per i partenopei, invece, in una partita comunque arcigna e piena di agonismo, sono arrivati tre punti fondamentali che hanno mantenute inalterate le distanze dai rossoneri e permesso ai campani di superare l’Inter in classifica. Ma andiamo con ordine. La partita si mette subito bene per gli Azzurri: assist di Matteo Politano e gol di Victor Osimhen già al 14esimo. Sarà la giornata del nigeriano. Il Verona, infatti, ci prova in diverse occasioni a rimettere le cose a posto, ma nel secondo tempo la musica non cambia.

Verona-Napoli, decisivo Osimhen con una doppietta

I gialloblù, anche un po’ di cattiveria, ripartono cercando il pareggio. Il Napoli ha anche qualche difficoltà, come un piccolo infortunio alla spalla per cui Osimhen rischia di uscire. Niente di tutto ciò. Anzi, il nigeriano affonda il colpo proprio nel cuore della ripresa: da rimessa laterale, assist di Di Lorenzo e l’ex Lille deve solo spingerla il porta. Il doppio vantaggio, però, dura poco: Davide Faraoni firma l’1-2 e la riapre. Il Verona attacca forte, ma Ceccherini viene espulso, vanificando le speranze di Tudor. Un episodio che fa impazzare le polemiche. Il Napoli vince e si porta al secondo posto, a 60 punti.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 63, Napoli 60, Inter** 58, Juventus 56, Atalanta** 47, Roma* 47, Lazio* e Fiorentina* 46, Hellas Verona 41, Sassuolo 40, Torino** 34, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese*** 29, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa* 18, Salernitana** 16.

* una partita in meno

* due partite in meno

*** tre partite in meno