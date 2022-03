Pareggio beffa per il Torino di Juric, Inzaghi evita il ko allo scadere grazie a Sanchez. Male quasi tutta l’Inter, prova importante di Belotti

TORINO

Berisha 7 – Tre paratissime: una su Lautaro, l’altra su punizione di Calhanoglu forse sfiorata da Ranocchia e poi Dzeko, la terza su Dimarco in uscita.

Djidji 6,5 – Dzeko ha spesso la meglio nell’uno contro uno, ma in qualche modo riesce sempre a cavarsela. Esce per infortunio a inizio ripresa. (Dal 50′ Izzo 6,5 – Una super parata di Handanovic gli nega il raddoppio)

Bremer 7,5 – E’ quasi insuperabile e segna di rapina, approfittando della dormita dell’Inter, il gol dell’uno a zero. Ennesima grande prova stagionale, questa contro la sua probabile squadra futura.

Buongiorno 7 – Difende bene e spinge con personalità. Con Juric può crescere davvero tanto. (Dal 75′ Rodriguez s.v.)

Singo 6 – E’ un po’ pasticcione e con Perisic è chiamato più a tamponare che ad attaccare. (Dal 75′ Ansaldi s.v.)

Lukic 7 – A tutto campo, con qualità e determinazione. Bene anche in marcatura su Vecino.

Mandragora 6,5 – Attacca bene gli spazi che gli concede l’Inter. Poteva fare qualcosa in più in termini di conclusione.

Vojvoda 6,5 – Appoggia con costanza la trama offensiva. Non a caso è a sinistra che il Torino fa meglio.

Pobega 7 – Per lui è un derby. Nessuna cosa indimenticabile, ma tanta sostanza e carattere da vecchio ‘Toro’.

Brekalo 6,5 – L’Inter fatica a leggere i suoi movimenti, i palloni importanti passano da lui. Con Pobega fa da stampella a Belotti. Unica pecca: spreca la palla del raddoppio. Pesante, col senno di poi…

Belotti 7 – E’ quasi il Belotti dei tempi migliori e Ranocchia va in grossissime difficoltà. Si guadagna il rigore che Guida e il Var però non gli concedono. (Dall’81’ Sanabria s.v.)

All.Juric 7 – Le assenze non si sentono. Approccio eccellente, la sua squadra sa dove e come colpire l’Inter e gioca al massimo dei giri fino alla fine. La fortuna non lo assiste e può recriminare per il penalty negato, avrebbe senz’altro meritato la vittoria.

INTER

Handanovic 7 – Fa tremare nel primo tempo, mentre nel secondo compie un grande intervento sul colpo di testa ravvicinato di Izzo tenendo a galla l’Inter.

Skriniar 6,5 – All’inizio regala più di un pallone facile, poi entra in partita e dalle sue parti difficilmente si passa.

Ranocchia 3 – Fa rimpiangere de Vrij, il che è tutto dire visto il recente rendimento dell’olandese. Mai così male, anzi malissimo da due anni a questa parte. Straperde il duello con Belotti, che atterra in area di rigore dopo aver mancato in maniera goffa il pallone.

Bastoni 5 – Non attacca mai e patisce l’aggressività del Torino. Inzaghi lo toglie all’intervallo perché ammonito. (Dal 46′ Dimarco 5 – Troppo timido)

Darmian 4,5 – Sempre lento nel ripartire, mai uno spunto degno di nota. Fa solo il compitino.

Barella 4,5 – Sconclusionato, prova a rompere gli schemi con giocate difficili. Testa e qualità le ha dimenticate a casa anche stavolta.

Vecino 4,5 – Non far rimpiangere Brozovic è impossibile. In difficoltà palesi sul piano atletico oltre che tattico, serve però un gran pallone a Dzeko che il bosniaco fallisce clamorosamente. (Dal 67′ Vidal 6 – Non sfrutta una buona occasione da gol, ma dai suoi piedi parte l’azione del pari)

Calhanoglu 5 – E’ il meno peggio del centrocampo, ma siamo sempre sotto un livello degno. (Dal 75′ Correa s.v.)

Perisic 5 – Primo tempo senza sussulti, non da Perisic di quest’anno. Esce all’intervallo. (Dal 46′ Gosens 5 – Si vede che il vero Gosens, sul piano della condizione, è ancora lontano)

Dzeko 5 – Per larghi tratti regge praticamente da solo l’attacco, ma sul piano della qualità toppa anche lui. Nella ripresa spreca due gol clamorosi, specie quello allo scadere, servendo però a Sanchez la palla dell’1-1.

Lautaro Martinez 4 – Berisha gli nega il gol, poi zero totale. Sempre anticipato, spento, svuotato. Se non trova continuità l’Inter non riuscirà a vincere nulla. (Dal 67′ Sanchez 7 – La zampata del campione evita una sconfitta pesantissima ai nerazzurri)

All.Inzaghi 5 – Sbaglia l’approccio come col Sassuolo, ma in generale tutta la partita – una partita che l’Inter doveva per forza vincere – è ai limiti dell’orribile: reparti scollegati, squadra senza mordente (ed è gravissimo visto la posta in palio) e monocorde. Coi cambi trova una sterzata, anche se il pareggio non può essere soddisfacente in chiave scudetto. Da stasera l’Inter non può più considerarsi prima virtualmente.

Arbitro Guida 4 – Arbitra bene, ma non dà un rigore del tutto evidente per fallo di Ranocchia ai danni di Belotti. Un errore condiviso col Var che ha ovviamente penalizzato il Torino, visto il risultato finale.

TABELLINO

TORINO-INTER 1-1

11′ Bremer (T), 92′ Sanchez (I)

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji (50′ Izzo), Bremer, Buongiorno (75′ Rodriguez); Singo (75′ Ansaldi), Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti (81′ Sanabria). All.: Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni (46′ Dimarco); Darmian, Vecino (67′ Vidal), Barella, Calhanoglu (75′ Correa), Perisic (46′ Gosens); Dzeko, Lautaro Martinez (67′ Sanchez). All.: Inzaghi.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

VAR: Massa

AMMONITI: Juric, Bastoni, Ranocchia, Bremer, Dimarco, Gosens, Barella

NOTE: 1′ recupero pt; 5′ st