Serie A, Fiorentina-Bologna 1-0 | Fa tutto Torreira, emiliani KO

Il derby dell’Appenino lo vince la Fiorentina, grazie alla rete di Lucas Torreira: il Bologna in dieci uomini cede nel finale

Partita di enorme intensità al ‘Franchi’ tra la Viola di Vincenzo Italiano ed il Bologna di Sinisa Mihajlovic: i padroni di casa sfruttano la superiorità numerica e vincono con un super Torreira.

L’episodio chiave della partita arriva al 40′ del primo tempo: azione in solitaria di Riccardo Orsolini che dribbla anche Terraciano, ma colpisce il palo a porta vuota. Nella ripartenza della Fiorentina, arriva il fallo e la seconda ammonizione per Kevin Bonifazi. Con il Bologna in dieci uomini i toscani fanno valere tutta la propria qualità e nel secondo tempo trovano la rete del vantaggio con il tocco sotto porta di Torreira. L’uruguaiano è stato l’autentico mattatore della partita, uomo ovunque per Italiano che impreziosisce la sua prestazione anche con il gol vittoria.

TABELLINO E CLASSIFICA

Fiorentina-Bologna 1-0: 70′ Torreira

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 63, Inter** 58, Napoli* 57, Juventus 56, Atalanta** 47, Roma* 47, Lazio* e Fiorentina* 46, Hellas Verona* 41, Sassuolo 40, Torino** 34, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese*** 29, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa* 18, Salernitana** 16.

* una partita in meno

* due partite in meno

*** tre partite in meno