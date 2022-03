Polveriera PSG | Fischi e contestazione per Messi e Neymar

L’eliminazione dalla Champions League ha lasciato strascichi pesanti in casa PSG: fischi e contestazione per Messi e Neymar

L’aria è pesante a Parigi, con i tifosi che questa settimana hanno contestato la squadra e la società: per la partita di campionato contro il Bordeaux la musica non è cambiata.

Situazione surreale quella a cui abbiamo assistito al ‘Parco dei Principi’ oggi. Ogni volta che Lionel Messi e Neymar hanno toccato palla dalle tribune si sono alzati i fischi dei tifosi del PSG. Un unicum per entrambi i giocatori, due fuoriclasse che hanno fatto la storia e che sono ancora ai vertici del calcio europeo: la ‘Pulga’, peraltro, è anche il Pallone d’Oro in carica. L’eliminazione dalla Champions League, subita per mano del Real Madrid, non è stata digerita dalla tifoseria parigina che vede in Messi e Neymar due dei principali artefici della disfatta.

Grandi applausi, invece, per Kylian Mbappe: il francese ha segnato due reti contro gli spagnoli e anche oggi ha sbloccato la partita per il PSG. Il club transalpino è riuscito a vincere per 3-0 contro il Bordeaux e, oltre a Mbappe, anche Neymar ha trovato la rete. Dopo le contestazioni a Leonardo ed Al Khelaifi, quest’oggi è toccato a Messi e Neymar.