Lukaku-Inter-Chelsea: intrigo da 85 milioni | Cosa sta succedendo

Romelu Lukaku continua a essere al centro delle discussioni, sia dal punto di vista tecnico che economico, oltre che di mercato: in ballo ci sono 85 milioni

Tra i flop più grandi di quest’ultima sessione di calciomercato estiva c’è senza dubbio Romelu Lukaku. Il belga che ha trascinato l’Inter verso lo scudetto ha lasciato Milano per tornare a Londra, sponda Chelsea, per prendersi la sua rivincita. E i Blues per riportarlo a ‘casa’ hanno speso più di 110 milioni di euro, che però fino ad ora non sono stati ben spesi. Undici gol stagionali su 31 partite totali, ma soprattutto appena 5 in 18 presenze in campionato con l’ultima rete che risale a dicembre. Poi nel mezzo anche qualche infortunio e le incomprensioni con Tuchel, l’intervista sul ritorno all’Inter e il malumore al Chelsea, le voci di mercato e i commenti ufficiali dei nerazzurri.

In questi mesi Lukaku ha rappresentato più un problema che una soluzione. E la sua situazione continua a essere anche una questione all’ordine del giorno per i Blues, che in questi giorni stanno vivendo un momento incredibilmente complicato con la vicenda Abramovich. Come riporta ‘The Sun’, il Chelsea nel corso di questa stagione devono sborsare più di 200 milioni di euro per le rate dei cartellini di calciatori. Di questi, circa 85 sono quelli che spettano all’Inter per il cartellino di Romelu Lukaku. Una cifra enorme, che comunque è ovviamente attutita dalle rate dei cartellini da incassare e per i Blues corrispondono a 200 milioni. Uno scarto negativo di una 5-6 milioni, per farla breve.

A proposito dell’attaccante belga, che rappresenta chiaramente l’esborso maggiore, il tabloid inglese sottolinea che il Chelsea non ha voluto commentare i dettagli dell’accordo con l’Inter. Qualcosa è però trapelato dai dettagli pubblicati dal club sugli accordi dei finanziamenti e l’emissione del nuovo bond da 415 milioni che ha permesso ai nerazzurri di rifinanziare il debito e prolungare determinate scadenze.

L’Inter, sottolinea il ‘Sun’, dovrebbe ricevere i 95 milioni di sterline (poco più di 113 milioni di euro) del trasferimento di Lukaku – che risale ad agosto 2021 – entro la fine dell’anno. Una cifra che sarebbe stata divisa in cinque rate da circa 22 milioni ciascuna. Il Chelsea ha già pagato direttamente ai nerazzurri la prima tranche da 22 milioni (19 milioni di sterline), corrisposta entro il 30 settembre 2021. Ma dopo l’accordo stipulato dell’Inter con un istituto finanziario per avere a disposizione più liquidità immediata, la restante cifra i Blues dovrebbe quindi versarla direttamente nelle casse dell’ente creditore della società di viale della Liberazione. Da saldare entro il 30 settembre 2022. Non sarebbe chiaro però quanto effettivamente il Chelsea dovrà pagare, di questi 85 milioni di euro, entro il 30 giugno, quindi prima del mercato.

In ogni caso, nonostante il caos di questi giorni e le proprietà congelate ad Abramovich che ha messo in vendita il club, i londinesi dovrebbero riuscire a restare in linea con tutto e tenere fede ai propri impegni per questa stagione. Anche grazie al via libera del governo inglese che ha concesso di alleggerire alcuni termini. Anche se al momento è tutto bloccato e anzi il Chelsea non può pagare gli stipendi e rischia multa faraonica (28 milioni) e penalizzazione da 9 punti. Ma chiunque acquisterà il club da Abrahamovich erediterà un’attività che ha richiesto al suo proprietario 365,3 milioni di sterline di finanziamenti extra negli ultimi cinque anni. Nell’ultima stagione pre-pandemia completa, il 2018-19, il miliardario russo ha investito l’incredibile cifra di 247 milioni di sterline per far quadrare i conti.