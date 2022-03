Arthur ha parlato della Juventus di Allegri e ha svelato anche un retroscena su Vlahovic e Ronaldo

“Sul lato fisico qui si lavora tanto, non avevo mai visto né sentito niente del genere”. Arthur Melo analizza il suo periodo alla Juventus tra presente e prospettive future. Il centrocampista brasiliano ha elogiato il suo allenatore: “Sto lavorando di più su quell’ultimo pallone, la palla lunga – spiega a ‘TNT Sports Brasil’ – Devo migliorare il prima possibile, ne sono consapevole ma è anche una richiesta di Allegri. Sono fortunato ad avere un allenatore sincero che dice in faccia quello che devo migliorare”.

Arthur ha commentato anche l’andamento in Champions League: “La volontà di tutti è quella di arrivare il più lontano possibile. La scorsa stagione siamo stati molto colpiti dall’eliminazione anticipata, l’aspettativa era molto alta. Mondiali? Ho bisogno di continuità, è un tasto sul quale ho premuto molto”. Sull’innesto di Vlahovic ha spiegato: “Segna tanti gol e aiuta la squadra, ma fuori dal campo mi ha impressionato molto perché è un ragazzo che ha sempre voglia di lavorare, mette tutti in gioco, dice che vedremo i risultati sempre nelle partite. Un ragazzo eccezionale che fuori dal campo mi ha impressionato molto”.

Juventus, da Ronaldo a Vlahovic: parla Arthur

Infine, Arthur ha svelato alcuni retroscena su Cristiano Ronaldo: “Mi ha sorpreso per quanto sia un professionista. Non è un giocatore, è un atleta, un professionista. Per tutto il lavoro ch ha prima di scendere in campo, che è quello che vedono tutti. Lavora, mangia bene, ha i suoi 15 minuti di sole. E’ una persona professionale e anche un amico, si preoccupa degli altri. A volte guardava il mio piatto di cibo e diceva ‘attenzione, guarda questo piatto'”.