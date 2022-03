Diretta Udinese-Roma | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Udinese-Roma, uno dei due posticipi delle 18 della ventinovesima giornata di Serie A

Reduce dalla bella e preziosa vittoria contro la Sampdoria, l’Udinese ospita la Roma in una delle due gare in programma alle 18 per la ventinovesima giornata di Serie A. Raggiunti in classifica a quota 29 dallo Spezia, i friulani tenteranno l’impresa per staccarsi nuovamente dai liguri e per agganciare l’Empoli a quota 32.

Di fronte ci sarà una squadra abbastanza in salute, reduce da sette risultati utili consecutivi in Serie A e dalla vittoria in Conference League contro il Vitesse. José Mourinho non potrà tuttavia contare su Kumbulla e Mkhitaryan, squalificati dal giudice sportivi al pari del bianconero Walace. Nelle ultime sei gare in campionato, la squadra allenata da Cioffi ha subito solamente una sconfitta (contro il Verona), collezionando tre pareggi e due vittorie.

La gara di andata evoca brutti ricordi a Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso venne espulso per doppia ammonizione e fu costretto a saltare il derby contro la Lazio per squalifica. Insieme a Zaniolo, il centrocampista è nella lista dei diffidati. Un motivo di preoccupazione in vista della stracittadina in programma domenica 20 marzo alle 18. Calciomercato.it seguirà la sfida di questo pomeriggio in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Perez; Molina, Makengo, Jajalo, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu. Allenatore: Cioffi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 63, Napoli 60, Inter** 58, Juventus 56, Atalanta** 47, Roma* 47, Lazio* e Fiorentina* 46, Hellas Verona 41, Sassuolo 40, Torino** 34, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese*** 29, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa* 18, Salernitana** 16.

* una partita in meno ** due partite in meno *** tre partite in meno