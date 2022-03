Calciomercato.it seguirà in tempo reale Verona-Napoli, gara della ventinovesima giornata di Serie A, fondamentale nella corsa scudetto

Dopo la sconfitta contro il Milan della scorsa settimana, il Napoli è chiamato ad una reazione immediata in casa del Verona per rispondere alla vittoria dei rossoneri nell’anticipo di sabato contro l’Empoli.

Distante sei punti dalla vetta della classifica, la squadra allenata da Luciano Spalletti non può permettersi ulteriori passi falsi se non vuole perdere terreno nella corsa scudetto. In caso di successo contro la compagine allenata da Igor Tudor, gli azzurri sorpasserebbero momentaneamente l’Inter, che scenderà in campo questa sera contro il Torino. Alle prese con qualche guaio fisico, Juan Jesus e Insigne sono regolarmente entrati nella lista dei convocati. Tra infortuni e influenza, gli scaligeri hanno vissuto una settimana di allenamenti molto complicata, ma sperano di continuare la tradizione favorevole contro i partenopei, mai usciti vincitori nelle ultime tre sfide contro l’Hellas (due pareggi e una sconfitta). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Napoli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Lozano. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 63, Inter** 58, Napoli* 57, Juventus 56, Atalanta** 47, Roma* 47, Lazio* e Fiorentina* 46, Hellas Verona* 41, Sassuolo 40, Torino** 34, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese*** 29, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa* 18, Salernitana** 16. * una partita in meno * due partite in meno *** tre partite in meno

