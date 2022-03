Diretta Torino-Inter | Formazioni ufficiali e cronaca live

Posticipo domenicale della ventinovesima giornata di Serie A, Torino-Inter verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Rispondere alle vittorie di Juventus, Milan e Napoli e riprendersi il secondo posto in classifica alle spalle dei rossoneri. Con questi presupposti, l’Inter fa visita al Torino nel posticipo domenicale della ventinovesima giornata di Serie A. Scavalcati dall’ex Spalletti nel pomeriggio, i nerazzurri hanno bisogno di un successo per operare il controsorpasso e portarsi a 61 punti.

Con Marcelo Brozovic infortunato, Simone Inzaghi dovrà fare a meno del proprio faro di centrocampo contro una delle squadre più solide dell’intero campionato. In difesa, gli ospiti dovranno far fronte all’assenza di Stephan de Vrij. Ivan Juric ritrova Sasa Lukic in mediana, mentre tra i pali dovrà affidarsi a Berisha. Senza vittorie in campionato dal 15 gennaio, i granata hanno collezionato ben tre sconfitte nelle ultime cinque partite. All’andata, fu la reta di Dumfires a regalare la vittoria per 1-0 ai nerazzurri.

Limitandoci alla sfida di stasera, gli ultimi cinque precedenti in Piemonte parlano di un bilancio in perfetta parità tra le due squadre, con due vittorie a testa e un pareggio. Caliomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Torino-Inter

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Vecino, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 63, Napoli 60, Inter** 58, Juventus 56, Atalanta* 48, Roma 48, Lazio* e Fiorentina* 46, Hellas Verona 41, Sassuolo 40, Torino** 34, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 19, Salernitana** 16.

* una partita in meno ** due partite in meno