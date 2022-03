Niente Juventus e Milan | Il giocatore ha scelto Mourinho

La Roma può superare Juventus e Milan, almeno sul mercato: il giocatore avrebbe scelto i giallorossi per lavorare con Mourinho

Avere un grande allenatore ed un personaggio ‘ingombrante’ come José Mourinho porta con sé oneri e onori: da una parte tutto è accentuato e messo sotto la lente dei riflettori, dall’altra puoi attirare più facilmente grandi giocatori.

La scelta di affidare la panchina ad un tecnico come lo ‘Special One’, infatti, è figlia delle enormi ambizioni dei Friedkin per la Roma. In questa stagione non sono mancate le critiche per il portoghese per i risultati altalenanti, ma la crescita a livello di rosa e di consapevolezza degli ultimi mesi è evidente. Mentre in campo il sorpasso è impensabile al momento, sul mercato i giallorossi potrebbero superare Milan e Juventus ed il merito è di José Mourinho.

Calciomercato Roma, sorpasso a Juventus e Milan | Dest preferisce Mourinho

Riuscire a trovare esterni difensivi di livello non è semplice in questo momento storico, così per quelli che possono fare la differenza la bagarre sul mercato è inevitabile. Un profilo seguito con grande attenzione da Juventus e Milan è quello di Sergino Dest: l’americano a Barcellona non sta riuscendo a trovare lo spazio e la continuità necessari per confermare le grandi aspettative create ai tempi dell’Ajax. Nel prossimo mercato l’addio sembra essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa.

Le due big italiane rischiano di essere superate da una rivale in Serie A. Secondo quanto rivelato sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Sergino Dest in caso di addio al Barcellona avrebbe espresso la propria preferenza per la Roma: la motivazione è da ricercare nella presenza di José Mourinho nella Capitale. Avere lo ‘Special One’ significa anche questo: una maggiore appetibilità nei confronti dei top player e dei calciatori di maggiore prospettiva. Almeno sul mercato, Mou supera Pioli e Allegri.