Chiellini chiama Pogba | Il messaggio del capitano della Juventus

Chiellini ‘chiama’ Pogba: messaggio del capitano della Juventus all’ex compagno in una lunga intervista al ‘Times’

Prosegue la striscia positiva della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno superato anche la Sampdoria allungando a 15 la striscia di partite consecutive senza sconfitte in Serie A.

Mercoledì la decisiva sfida degli ottavi di Champions League contro il Villarreal. Allegri punta a recuperare anche Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Il capitano bianconero ha rilasciato oggi una lunga intervista al ‘Times’, parlando così dell’ex compagno Cristiano Ronaldo: “Cristiano Ronaldo e Messi sono alieni, sono fuori dal comune. Sono già stato abbastanza fortunato a giocare con Cristiano per tre anni alla Juventus. Capisci molti suoi segreti vedendolo giorno per giorno. Trova sempre nuovi obiettivi. Nei grandi momenti, quando hai bisogno di lui, c’è sempre”. E sul trionfo ad Euro 2020: “L’Inghilterra era più sotto pressione rispetto a noi. A volte la pressione è un carburante, ma altre volte è un ostacolo. Abbiamo percepito quelle sensazioni. Abbiamo sentito la loro paura. Forse non era paura… ma i loro nervi e la loro tensione. All’intervallo eravamo calmi: se teniamo la palla, sicuramente segneremo. Poi siamo stati fortunati ai rigori”.

Calciomercato Juventus, Chiellini su Pogba: “È come LeBron James”

Il difensore ‘chiama’ anche Paul Pogba, sogno di calciomercato della Juventus e dei tifosi bianconeri: “Pogba è il LeBron James del calcio. Quando l’ho visto nella prima settimana di allenamento ho detto: “Cosa? Non è reale!”. Arrivava dal Manchester United, quindi mi aspettavo di incontrare un buon giocatore, ma ho anche pensato che se non gioca per lo United non può essere un top. Ma invece lo era. Lui è differente dagli altri giocatori e mi dispiace che a Manchester non lo stia mostrando completamente”.