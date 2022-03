Torino-Inter, Juric ‘tuona’: “Ci sentiamo danneggiati dagli arbitri”

Le dichiarazioni di Juric alla vigilia del match Torino-Inter valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A

Domani sera il Torino affronterà l’Inter di Simone Inzaghi, autentica ‘bestia nera’ di Juric. Il tecnico dei granata è stato sconfitto da collega ben cinque volte in otto incontri, mentre sono sette le sue sconfitte in carriera contro la squadra nerazzurra.

In conferenza stampa lo stesso Juric svela la ‘ricetta’ per provare a battere Dzeko e compagni, per conquistare una vittoria – nel caso la prima stagionale contro una big – che manca da sei gare: “Stiamo mancando un po’ sul piano tecnico, per ottenere tre punti domani servirà una grande prestazione difensiva e, al contempo, alzare il livello tecnico”.

Juric si è poi lamentato del trattamento arbitrare che sta ricevendo il Torino: “Ultimamente ci sentiamo un po’ danneggiati. A Bologna è successa una cosa strana, anche contro il Venezia non siamo stati fortunati, però dobbiamo rimanere sereni”.

L’Inter affronterà un Torino non certo al completo: “Nello spogliatoio è entrata l’influenza – ha detto Juric in conferenza – Lukic, Bremer e Rodriguez ci sono, Warming è uscito e invece Sanabria è da valutare. Zima? Non credo non ci sarà, lo stesso Milinkovic-Savic che ha preso la febbre e non ha risolto il problema alla mano”.