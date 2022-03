DIRETTA Serie A, Milan-Empoli | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e l’Empoli di Andreazzoli in tempo reale

Il Milan ospita l’Empoli nell’ultimo anticipo del sabato valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno, che mette in palio tre punti fondamentali.

Reduci dalla vittoria nello scontro diretto in chiave scudetto contro il Napoli, i rossoneri di Pioli sono chiamati alla prova del nove contro una cosiddetta ‘piccola’, per provare ad allungare in testa alla classifica. Gli azzurri di Andreazzoli, dopo il pareggio con il Genoa, sognano il colpaccio in trasferta per ottenere il primo successo del nuovo anno. All’andata i meneghini si imposero 4-2. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘San Siro’ in tempo reale.

Probabili Formazioni Milan-Empoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli

