Cristiano Ronaldo ribalta il destino e schianta Conte | “Leggenda vera”

Cristiano Ronaldo ha mostrato anche oggi, con la maglia del Manchester United, di essere uno dei migliori attaccanti della storia. Super tripletta e Conte ko

Cristiano Ronaldo è già di per sé un’icona, un mito vivente (nei campi da calcio e fuori), uno che non ha bisogno di ulteriori presentazioni.

Ma nell’ultimo periodo, tra l’avventura non proprio eccellente alla Juventus e un Ralf Rangnick che sembra avere altri piani per il suo Manchester United, in tanti hanno dubitato dell’efficacia attuale sul campo di CR7. Nessun dubbio su Cristiano, non su quello che è stato, ma forse sulla sua capacità di integrarsi in schemi tattici di squadra e non solo da finalizzatore vero. La realtà, probabilmente, è un’altra: l’ex Real Madrid è ancora assolutamente letale. E per chi nutrisse ancora qualche dubbio, oggi Ronaldo non ha avuto problemi a dimostrarlo. Il Manchester United era impegnato in uno scontro diretto niente male: di fronte, in Premier League, c’era il Tottenham di Antonio Conte, uno non proprio facile da affrontare. E i campioni, proprio in queste serate, sono attesi e fanno la differenza.

Cristiano Ronaldo trascina il Manchester United contro Conte: fan impazziti

Ve lo raccontiamo chiaro e diretto: Cristiano Ronaldo ha firmato una magica tripletta, lo United ha battuto Conte e il Tottenham con il punteggio di 3-2. E, come se non bastasse, il portoghese è diventato il miglior marcatore nella storia del calcio, superando quota 806. Un mito vivente e che fa sempre un certo effetto, godendoselo in campo. I fan intanto sono impazziti su Twitter, dove sono tantissimi, ma non si sprecano i post per l’ex Juventus. Ve ne proponiamo alcuni di seguito.

Gol numero 806 in carriera.

Migliore marcatore nella storia del calcio. Un certo @Cristiano 🔥, carriera da LEGGENDA VERA.

Semplicemente inimitabile il portoghese.🫣#CristianoRonaldo pic.twitter.com/36yVKaprT1 — Marco Garofano (@Mango19_95) March 12, 2022

Tripletta al Tottenham: prima il bolide da fuori, poi l’appoggio, poi di testa. “Questa è quella cosa che si chiama grandezza”: semplicemente #CristianoRonaldo pic.twitter.com/6QkIC4z8L5 — Gabriele Rogani (@gabriele_rogani) March 12, 2022

E c’è qualcuno che non mette #CristianoRonaldo nella top 5 della storia del calcio, siamo messi veramente male in Italia….

Miglior marcatore della storia del calcio — edoardonati_ (@edoardoonati1) March 12, 2022