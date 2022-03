Conte avverte il Tottenham dopo la sconfitta: “Deve essere chiaro per tutti”

Antonio Conte ha parlato dopo la sconfitta del suo Tottenham per mano del Manchester United di Ronaldo. Piccolo avvertimento per gli Spurs

Antonio Conte non è uno che le manda a dire e questo è chiaro dalla carriera, anche ai microfoni, del tecnico ex Inter e Juventus.

L’ex centrocampista è uno che del lavoro fa il suo marchio distintivo, ma anche uno che ama parlare chiaro e definire per tempo obiettivi e chiaramente mirare alla vittoria. Dopo la sconfitta per oggi, con il punteggio di 3-2 contro il Manchester United, e con un Cristiano Ronaldo assolutamente scatenato, Conte ha sottolineato: “Mi sto godendo questo momento, una situazione diversa rispetto al mio passato. In passato ho lottato per vincere titoli e trofei. Ora Ho pazienza e mi piace il lavoro che stiamo facendo. Allo stesso tempo, non voglio perdere la mia ambizione e questo deve essere chiaro per tutti“. Un avvertimento in piena regola: se si vuole Conte in panchina è solo per vincere, prima o poi.

Conte dagli obiettivi al Tottenham agli elogi a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è il grande protagonista di giornata, dopo la tripletta contro il Tottenham e un nuovo record. Antonio Conte ha parlato anche del portoghese nel post-partita: “È stata una prestazione straordinaria di Cristiano. Lo conosco molto bene. Parliamo di un giocatore che è decisivo e nel momento la squadra aveva bisogno di lui. Ricordo che anche nella fase a gironi di Champions League fu decisivo”. Poi aggiunge anche: “È un giocatore che sente il sangue. Grande merito a lui di arrivare alla sua età con la sua fame”.