Calciomercato, nuovi contatti: Paratici ‘tradisce’ Conte

Il Paris Saint Germain esce con le ossa rotte dalla sfida di Champions contro il Real Madrid. C’è aria di cambiamento ed anche in dirigenza riprende piede un ex Juve

La situazione in casa Paris Saint Germain si fa sempre più bollente dopo il ko in rimonta subito in settimana a Madrid per mano del Real di Benzema e Ancelotti. Una remuntada che butta fuori la compagine di Pochettino dalla Champions League, vero ed unico grande obiettivo stagionale del progetto del francesi.

Tanta amarezza e delusione dopo essere andati in vantaggio anche al Bernabeu con Mbappe ed essersi fatti rimontare incassando tre reti in rapida successione con uno straordinario Benzema a condurre la cavalcata dei ‘blancos’. Momento così incandescente da mettere anche in dubbio il futuro dell’attuale quadro dirigenziale, con anche Leonardo nel mirino e già un nome che potrebbe scaldare la situazione.

Calciomercato, PSG scatenato: nel mirino anche Paratici

Il Paris Saint-Germain starebbe valutando anche la posizione di Leonardo e non è da escludere una possibile separazione. In questa circostanza il nome che potrebbe tornare in auge sarebbe quello di Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus ora al Tottenham insieme ad Antonio Conte. Nello specifico secondo quanto sottolineato da ‘Footmercato’ il PSG sta discutendo con diversi direttori sportivi e proprio questa settimana sarebbero avvenuti nuovi contatti con lo stesso Paratici, che intanto sta proseguendo il suo lavoro a Londra con gli ‘Spurs’.

La stessa fonte sottolinea ancora una volta come un’altra ipotesi di cambiamento possa passare attraverso altri due nomi storici. La proprietà qatariota sogna infatti un duo composto da Zinedine Zidane e Arsene Wenger, entrambi liberi dai rispettivi impegni. Tante quindi le soluzioni passate al vaglio dal Paris che deve sbollire la rabbia per una brutta eliminazione in Champions e cercare di riordinare le idee per il futuro limando gli errori.