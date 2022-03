Il Barcellona è a caccia di un attaccante per la prossima estate. Fari puntati anche in casa Milan sul gioiello di Pioli

Valore aggiunto del Milan e trascinatore della squadra di Stefano Pioli. Rafael Leao ha compiuto il salto di qualità nell’ultima stagione, con il ‘Diavolo’ capolista e in piena corsa per lo scudetto dopo il successo nello scontro diretto contro il Napoli.

La dirigenza milanista si frega le mani dopo averlo acquistato due estati fa dal Lille, conscia di avere un vero tesoro tra le mani. Gioiello che Maldini e Massara vogliono blindare, andando oltre la scadenza dell’attuale contratto fissato al giugno 2024. Leao è stato acquistato per un’operazione complessiva vicina ai 30 milioni di euro e al momento ne vale almeno il doppio.

Normale l’interesse delle big d’Europa per il baby portoghese che sotto l’ala del mentore Ibrahimovic sta acquisendo sempre più consapevolezza nei proprio mezzi. Bottino sostanzioso in termini statistici: 11 gol in tutte le competizioni, condite da sei assist e giocate da urlo che fanno spellare le mani del pubblico di San Siro. Tra le grandi all’estero, soprattutto il Barcellona ha messo nel mirino il classe ’99 nativo di Almada. La dirigenza blaugrana e il tecnico Xavi stravedono per Leao e lo hanno inserito nella lista degli acquisti se dovesse saltare il sogno Haaland nel reparto offensivo.

Calciomercato Milan, pericolo Barcellona per Leao: Depay e Puig per tentare il ‘Diavolo’

Il Barça potrebbe giocarsi alcune carte per convincere il Milan a privarsi del nazionale lusitano. Ad iniziare da Depay, a più riprese accostato ai rossoneri prima dello sbarco in Catalogna dopo il divorzio dal Lione. L’olandese sta deludendo le attese e il Barcellona lo ha messo sul mercato. Inoltre, sul tavolo delle trattative potrebbe finire anche Riqui Puig, talento cresciuto nella cantera blaugrana e stimato dalla dirigenza milanista. Assai improbabile però che il Milan dia il via libera al maxi affare, vista la forte volontà di blindare Leao con il rinnovo del contratto (probabilmente fino al 2026) e puntare sull’ex Lille tra presente e futuro. Soltanto una proposta economica fuori mercato, non inferiore ai 70-80 milioni di euro, potrebbe eventualmente stuzzicare il Milan e ribaltare la situazione sul futuro del 20enne attaccante.