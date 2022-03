Futuro deciso per Mbappe | Settimana prossima arriva la firma

Arrivano grandi novità sul futuro di Kylian Mbappé, tutto deciso: settimana prossima la firma che cambia il mercato

Dopo la lunga era di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, il presente ed il futuro del calcio appartiene a Kylian Mbappé: il francese sta per firmare il nuovo contratto.

La doppia sfida tra PSG e Real Madrid ha visto emergere ancora una volta l’attaccante classe ’99, che in estate è stato accostato con insistenza al club iberico. L’ex Monaco ha segnato un goal all’andata e uno al ritorno, ma non sono bastati ai parigini per passare il turno e conquistare i quarti di finale di Champions League. Ora il suo futuro potrebbe essere svelato.

Calciomercato, Mbappé al Real Madrid | Entro settimana prossima la firma

Questa sera è arrivata una clamorosa indiscrezione di mercato dalla Spagna: secondo quanto riferito da ‘Marca’, infatti, Kylian Mbappé settimana prossima firmerà per il Real Madrid. Il francese al termine della stagione andrà in scadenza di contratto con il PSG e sarà libero di accasarsi dove meglio crede. L’ex Monaco non ha mai nascosto il proprio desiderio di raggiungere le ‘Merengues’ ed ora sembra essere arrivato il momento giusto.

Entro la fine di settimana prossima, come rivelato dal quotidiano iberico, potrebbe arrivare la firma e l’annuncio. Una delle ‘telenovelas’ più avvincenti del calciomercato mondiale potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta: Florentino Perez potrebbe essere riuscito a mettere le mani su Mbappé. Dopo averli eliminati dalla Champions, il Real potrebbe portare via anche la stella più splendente al PSG.