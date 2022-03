C’è l’accordo per Haaland, accelerazione improvvisa: affare da 120 milioni

Per Erling Haaland affare in dirittura d’arrivo: ci sarebbe già l’accordo per il bomber del Borussia Dortmund, affare da 120 milioni

La Juventus si è portata avanti, acquistando Vlahovic a gennaio, ma la prossima si prospetta come l’estate dei grandi bomber sul mercato.

Kylian Mbappe, ad esempio, è destinato ad indossare la maglia del Real Madrid, lasciando a zero il Psg, ma non è l’unico big in procinto di cambiare società. Dall’Inghilterra, infatti, arriva la notizia di un accordo per il trasferimento di Erling Haaland al Manchester City.

Guardiola da tempo chiede un grande attaccante per sostituire Aguero e il nome giusto sarebbe proprio il norvegese del Borussia Dortmund. Secondo quanto riferisce il ‘Daily Mail’, ci sarebbe già un accordo tra il Manchester City e Haaland per la prossima stagione. La società inglese pagherebbe la clausola presente nel contratto con il Dortmund (circa 75 milioni di euro) e regalerebbe a Guardiola il bomber desiderato.

Calciomercato, Haaland al Manchester City: affare da 120 milioni

Una cifra tutto sommata economica, considerando il valore del calciatore ed è per questo che il City vuole fare presto per evitare l’inserimento di qualche altro club. Sempre la stessa fonte fa un po’ di conti e parla di un’operazione che, con tutte le voci di spesa in mezzo, arriverebbe a circa 120 milioni di euro.

Un affare davvero importante quello che porterebbe Erling Haaland alla corte di Guardiola. Resta da vedere se qualche altro club abbia la forza e la convinzione per provare ad inserirsi e superare il Manchester City. Il Real potrebbe essere un ostacolo per i Citizens anche se i blancos starebbero chiudendo l’arrivo di Mbappe al Bernabeu. Una doppia operazione con due tra i migliori calciatori al mondo coinvolti e un finale ancora da scrivere.