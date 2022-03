Calciomercato, Dybala e Lautaro insieme | Inter e Juve: che affare

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di mercato: Lautaro Martinez e Paulo Dybala potrebbero giocare insieme nella prossima stagione

Siamo entrati nella fase calda della stagione, quella dove si decideranno le sorti di un’intera annata: anche quest’anno Inter e Juventus saranno tra le protagoniste.

I nerazzurri, nonostante la vittoria di Anfield contro il Liverpool, sono stati eliminati dalla Champions League e potranno focalizzarsi sulla Coppa Italia e sulla corsa scudetto. La Juventus, invece, resta ancora in corsa in Europa e in Coppa Italia, mentre riuscire a rientrare per il tricolore sembra essere un’impresa complicatissima. Nel frattempo, Paulo Dybala e Lautaro Martinez sono al centro di una clamorosa vicenda di mercato.

Anche a questo weekend ci arriviamo dopo una settimana di voci di mercato che hanno visto protagonista Paulo Dybala. Come raccontato su Calciomercato.it, la Juventus ha spostato nuovamente la data dell’incontro per il rinnovo dell’argentino e la possibilità che la ‘Joya’ possa lasciare Torino a fine stagione che non si spegne. Dalla Spagna, però, arrivano nuove indiscrezioni riguardo al futuro del numero ’10’ bianconero.

Calciomercato Juventus, Atletico su Dybala | Simeone vuole anche Lautaro

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, l’Atletico Madrid avrebbe in mente di rivoluzionare l’attacco in estate e avrebbe messo gli occhi sull’accoppiata Dybala-Lautaro. Una doppia operazione la cui premessa riguarda la cessione di Joao Felix, che non si sarebbe trovato molto bene con Simeone e avrebbe intenzione di cambiare aria. Il tesoretto accumulato dall’addio dell’ex Benfica sarebbe, poi, investito per portare il ‘Toro’ a Madrid.

I due attaccanti argentini, quindi, potrebbero formare una coppia nella prossima stagione. Non all’Inter, però, che è tra le squadre che potrebbe accogliere Paulo Dybala a parametro zero nel caso in cui dovesse lasciare la Juventus in estate. L’assalto dell’Atletico Madrid, infatti, potrebbe essere tra le squadre protagoniste del prossimo calciomercato e la Serie A rischia di perdere altri gioielli. Dopo Rodrigo De Paul, altri due argentini potrebbero salutare l’Italia per raggiungere i Colchoneros.