L’offerta d’acquisto del Chelsea può ‘stravolgere’ i piani anche della Juve

Novità per il Chelsea con l’offerta di acquisto che arriva dall’Arabia Saudita che potrebbe stravolgere i piani anche sul mercato

Sono giorni concitati in casa Chelsea. Il congelamento dei beni disposto dal governo inglese per Roman Abramovich ha stravolto la vita del club inglese.

La società londinese ha visto bloccate tutte le possibili fonti di ricavo, compresa ad esempio la vendita di biglietti, così come operazioni di mercato. Dall’acquisto di nuovi calciatori, al rinnovo di quelli in scadenza, passando ovviamente per le cessioni: niente – al momento – è possibile per i Blues, anche se la società sta trattando con il Governo inglese per rivedere qualcosa della licenza speciale concessa.

Un risultato già è stato raggiunto con la vendita del club che va avanti e che potrebbe portare a novità importanti già nei prossimi giorni. A tal proposito si registra una offerta pronta ad essere presentata che avrebbe ripercussioni anche sul mercato del club londinese e, di riflesso, anche sulla Juventus.

Calciomercato Juventus, l’offerta per il Chelsea: c’è anche il rinnovo di Rudiger

Come si legge su ‘goal.com’, l’offerta d’acquisizione del Chelsea è di Saudi Media, società che opera nel settore dei media in Arabia Saudita. Una proposta che arriva da una società che fattura circa un miliardo di dollari l’anno: dietro l’offerta c’è Mohamed Alkhereiji, amministratore delegato della Engineer Holding Group.

Proprio la proposta del gruppo saudita prevede il rinnovo dei contratti di calciatori importanti e tra questi c’è anche Antonio Rudiger. Il tedesco sembra destinato a lasciare Londra, con la Juventus tra le squadre interessate. Un cambio di proprietà potrebbe però cambiare le carte in tavola e portare l’ex Roma a restare in Blues. Inoltre la proposta di Saudi Media prevede anche la ricostruzione dello Stamford Bridge per un progetto da circa due miliardi di dollari.