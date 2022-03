Calciomercato Juventus, spesa in casa Chelsea | Triplo assalto

Calciomercato Juventus, i bianconeri mettono nel mirino il Chelsea: si può approfittare della delicata situazione dei ‘Blues’, triplo colpo

Un mercato estivo davvero in grande stile, è quello che possiamo aspettarci dalla Juventus, dopo il gustoso prequel di fine gennaio. Gli arrivi di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria sono stati soltanto un primo assaggio di un prepotente ritorno sulla scena delle trattative che i bianconeri intendono attuare.

Il piano è chiaro: tornare competitivi ad altissimi livelli in Italia e in Europa come era avvenuto durante il primo ciclo Allegri. Numerose, le operazioni a cui Cherubini e Arrivabene vogliono mettere mano, con diversi reparti in cui intervenire con innesti freschi per rinnovare la rosa e alzare l’asticella. Ed è impossibile non farsi tentare da quanto sta accadendo a Londra, sponda Chelsea, con le difficoltà dei ‘Blues’ legate alle sanzioni ad Abramovich che potrebbero favorire una vera e propria diaspora tra i campioni d’Europa. Situazione ovviamente da monitorare, per capire se il mercato in uscita dei londinesi sarà sbloccato, ma intanto, nel mirino ci sono tre giocatori che potrebbero tornare davvero utili ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Jorginho e non solo

‘Tuttosport’ traccia il punto della situazione e riferisce innanzitutto del ritorno di fiamma per Jorginho. Contratto in scadenza nel 2023, il regista campione d’Europa di club e con la Nazionale ha una quotazione di 45 milioni di euro che potrebbe anche scendere e un ingaggio da quasi 7 milioni di euro su cui però si applicherebbe il decreto Crescita. Ancora più favorevoli potrebbero essere le condizioni per Emerson Palmieri, già obiettivo per la fascia sinistra e che tornerà a Londra dal prestito al Lione, ma destinato a partire nuovamente con un contratto a sua volta in scadenza il prossimo anno e un ingaggio da 4,6 milioni. Per non parlare di Rudiger, il cui contratto si esaurirà invece a giugno. Ingaggio da 6,2 milioni per il tedesco, sul quale però la concorrenza appare piuttosto ampia.