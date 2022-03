Cristiano Ronaldo, destinazione clamorosa | Colpo a parametro zero

Cristiano Ronaldo verso la separazione a fine stagione dal Manchester United, il portoghese vuole svincolarsi gratuitamente

15 reti in 31 presenze, un rendimento non negativo in assoluto ma certo sorprendente se parliamo di Cristiano Ronaldo. Il bilancio del portoghese al Manchester United è deficitario, i Red Devils sono lontani dalla vetta e vedono fortemente a rischio anche il piazzamento Champions. Lo scontro di oggi con il Tottenham può già essere l’ultima chiamata.

Le difficoltà di Ronaldo vanno di pari passo con quelle nel rapporto con Rangnick. Il tecnico tedesco, il prossimo anno, non siederà in panchina, ma sarà il nuovo direttore tecnico del club e la sensazione è che non voglia puntare su CR7. Pienamente ricambiato in questo, con il portoghese che sta pensando seriamente all’addio, con il suo malessere testimoniato dal viaggio in Portogallo quando, infortunato, non ha preso parte alla gara con il Manchester City, invece di restare con la squadra. E anche i recenti dialoghi con l’agente Mendes vanno in questa direzione.

Cristiano Ronaldo lascia lo United, lo chiama Zidane

C’è qualcuno che aspetta Ronaldo a braccia aperte invece, ed è Zinedine Zidane. Dopo la nuova disfatta in Champions League del Psg, sarebbe il francese il predestinato per la panchina, rimpiazzando Pochettino. Zizou vorrebbe costituire un asse da urlo tra CR7 e Messi per portare finalmente i parigini sul tetto d’Europa. Secondo ‘Todofichajes.com’, c’è fiducia nella possibilità di imbastire una operazione in cui gli unici costi sarebbero quelli dell’ingaggio da corrispondere a Ronaldo. Il portoghese infatti sarebbe al lavoro per trovare un accordo con lo United per svincolarsi gratuitamente.