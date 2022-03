Lo sgarbo di Florentino Perez: vino da 9 euro al pranzo prepartita col PSG

L’oltraggio di Florentino Perez ad Al-Khelaifi e il PSG: vino da 9 euro al pranzo prepartita tra i due club

La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Al-Khelaifi e Leonardo per indagare sul post partita di Real Madrid–PSG.

I dirigenti del Paris Saint-Germain si sarebbero scagliati contro l’arbitro per il mancato fischio sul contatto Donnarumma–Benzema. Si attendono ora le decisioni della UEFA. Nel frattempo, spuntano nuovi retroscena sull’accoglienza di Florentino Perez nei confronti di Al-Khelaifi, umiliato in campo da Benzema e a tavola dal ‘nemico’ patron dei ‘Blancos’. Come riferito da ‘Repubblica’, infatti, dopo lo sgarbo del ritardo al pranzo di Parigi all’andata, Perez ha fatto servire al ristorante Zalacain nel pranzo prepartita tra dirigenti due bottiglie di vino da 9 euro l’una, che Nasser, musulmano, non ha toccato.