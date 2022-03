Milan-Empoli, la conferenza stampa di Stefano Pioli LIVE

Dopo la preziosa vittoria di Napoli, il Milan di Stefano Pioli torna in campo a San Siro contro l’Empoli

Grande opportunità per il Milan in vista dell’anticipo di domani sera a San Siro contro l’Empoli. I rossoneri, reduci dalla vittoria dello scontro diretto col Napoli, in caso di vittoria potrebbero allunare per una notte a +5 sul secondo posto, in attesa del posticipo di domenica sera tra Torino e Inter.

Il tecnico Stefano Pioli, nella giornata che fa da vigilia alla 29esima giornata di Serie A, interverrà in conferenza stampa a partire dalle 14.30.

TIFOSI – “Sentiamo grande vicinanza, siamo molto felici di averli al nostro fianco. La soddisfazione più bella è poterli vedere felici”.

NAPOLI – “Non sentiamo di aver fatto l’ultimo gradino. Dobbiamo affrontare al meglio il presente. Ho visto una squadra concentrata per la gara di domani. Media punti? Non dobbiamo farci ossessionare dal nostro passato, dobbiamo stare nella gara con continuità per far emergere le nostre caratteristiche”.

INTER – “La settimana è stata contraddistinta dal nostro lavoro, non dalle altre gare. Saranno dieci gare molto complicate dove le prime cinque tenteranno di fare quanti più punti possibili, noi dobbiamo ottenere il massimo e puntare il massimo per la prossima gara”.

ULTIME GARE – “Difficile fare previsioni, è stato un campionato particolare, ci sono state gare complicate, ma alcune squadre hanno fatto strisce di vittorie importanti. Credo che le prime cinque possano riuscire a farcela. Fa paura la Juve? No, fa paura l’Empoli domani, abbiamo visto nella gara d’andata di cosa sono capaci”.

VITTORIE – “Credo che giocare bene aiuti meglio a vincere, ma le gare vanno vinte, lottate e sofferte. Dobbiamo essere umili e sacrificarci tanto”.

PESO PSICOLOGICO – “Io vedo una squadra determinata, convinta e con la serenità necessaria per affrontare questo finale di campionato. Sapremo affrontare le partite con la giusta concentrazione e determinazione”.

REAL-PSG – “Una gara di altissimo livello con grandissimi campioni e la dimostrazione che dentro una gara possono esserci tante altre partite”.

LAVORO FISICO – “Quando abbiamo avuto il periodo che abbiamo giocato tanto la settimana la passavi solo a recuperare energie, ora la settimana la passiamo anche a lavorare bene le partite. Per qualcuno ci sarà da lavorare di meno, altri di più, bisognerà essere bravi a gestire le situazioni individuali”.

GIROUD – “Mi piace come gioca, come lavora per la squadra, sa lavorare in pressione, sa attaccare la profondità e smistare per i suoi compagni. Lui è un professionista fantastico, lavorare con lui è un piacere”.

MODULO – “Prepariamo ogni gara cercando di avere vantaggi in ogni occasione. Ho la fortuna di avere molti giocatori disponibili. Quella contro il Napoli non è stata la prima volta del passaggio al 4-3-3”.

IBRAHIMOVIC – “Sta meglio, sono sicuro che ci darà un grande supporto. Alla squadra da tutto: le sue qualità, il suo carisma, la sua intelligenza”.

MAIGNAN (domanda di Calciomercato.it) – “Se ci troviamo spesso liberi senza palla è perché ci muoviamo bene, Mike sta utilizzando tutte le risorse a vantaggio della squadra che ha e la sua capacità di giocare palla lunga o palla corta ci permette di essere più imprevedibili. Gli avversari ormai ci conoscono bene, è importante dare soluzioni con i movimenti giusti”.

NIENTE HERNANDEZ – “Florenzi a sinistra con la Sampdoria mi era piaciuto molto, ci aveva dato tante soluzioni. Valuteremo bene chi potrà giocare a sinistra domani. Alessandro fa parte di quel gruppo di giocatori che hanno vinto, che ha esperienza e che rappresenta un esempio di professionalità”.

EMPOLI – “Non c’è stato bisogno del mio intervento per far capire quanto è importante la sfida di domani. L’esperienza del passato è stata utile, ma è inutile continuare a guardare al passato. Sono una squadra dinamica e tecnica, non è mai semplice andare a prendere i due vertici del loro centrocampo. Dal punto di vista psicologico la squadra sa l’importanza della partita ed è concentrata sulla gara di domani. Sono una squadra imprevedibile, che ama gli inserimenti dei centrocampisti. E’ una squadra che sta facendo molto bene”.