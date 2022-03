Rinnovo di Salah, che scintille: immediata replica a Klopp

Il rinnovo di Salah con il Liverpool rischia di diventare un ‘caso’: le parole di Klopp e la ‘replica’ immediata dell’agente

Il rinnovo di Salah rischia di diventare un caso per il Liverpool. L’attaccante egiziano è in scadenza di contratto nel 2023 e quindi serve il prolungamento per continuare con i ‘Reds’.

Le trattative però non si sbloccano e senza un nuovo accordo non si può escludere un addio in estate. A riguardo si registrano le parole di Klopp e la ‘replica’ dell’agente tramite social. Parlando in conferenza stampa, il manager del Liverpool ha spiegato che la società ha già fatto il massimo per convincere Salah e che ora tocca al calciatore prendere la sua decisione.

“Salah si aspetta che questo club sia ambizione: negli ultimi anni lo siamo stati e lo siamo ancora. Non possiamo fare molto di più. Non credo si tratta di questo: è una decisione di Salah. Il club ha fatto quello che il club può fare”.

Liverpool, l’agente di Salah replica a Klopp

Frasi che sembrano non essere andate giù all’agente dell’attaccante ex Roma e Fiorentina. Su Twitter, infatti, poco dopo la conferenza di Klopp, il procuratore ha pubblicato un post con alcune faccine che ridono. Il collegamento con quanto affermato dal manager tedesco è stato immediato anche da parte dei tifosi.

Il rinnovo di Salah potrebbe quindi diventare complicato con l’egiziano che diventerebbe un’occasione da cogliere per le big europee.