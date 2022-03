Calciomercato, futuro ‘confuso’ e addio a sorpresa | Sfida Juventus-Conte

La Juventus segue diversi profili a centrocampo sul calciomercato, per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Occhio anche a Conte

Il calciomercato potrebbe riservare diverse sorprese nei prossimi mesi e una potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna.

È noto che i bianconeri cerchino un nome di primo livello da regalare a Massimiliano Allegri, in modo tale da rinforzare la rosa. Un profilo che sicuramente abbia la qualità e la pulizia della manovra tra le sue principali caratteristiche. Carlos Soler non è solo questo. Il classe 1997, infatti, stupisce per il suo talento nell’inserimento e per il fiuto del gol, doti rare nel panorama internazionale. In questa stagione nella Liga, con la maglia del Valencia, ha già realizzato 9 gol e 4 assist in 21 partite. Ormai Soler, nonostante la sua giovane età, è una vera e propria colonna della sua squadra e proprio per questo si pensava che il centrocampista potesse essere uno dei primi a rinnovare il contratto. In realtà, così non dovrebbe essere e addirittura in Spagna ‘fichajes.net’ parla di futuro ‘confuso’ per il calciatore. Ad approfittarne potrebbe essere anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, duello con Conte per Soler

Un nome come Soler non può che far gola a diverse big di livello internazionale. In prima fila c’è proprio la Vecchia Signora, che intanto coltiva anche il sogno Paul Pogba. I bianconeri, però, non sono soli e dovranno vedersela con le big inglesi. Attenzione al Tottenham di Antonio Conte che, dopo Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, potrebbe ancora rinforzare la mediana. E non solo, perché c’è anche il West Ham. L’addio di Declan Rice potrebbe favorire un nuovo colpo proprio in quella zona di campo e proprio Soler potrebbe essere il nome buono.