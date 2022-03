Rinnovo del big in bilico: anche Juventus e Milan in agguato

Rinnovo del big in bilico nel top club: anche la Juventus e il Milan alla finestra. Tutti i dettagli

È vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani, alle ore 18, i bianconeri saranno di scena sul campo della Sampdoria di Giampaolo che è in piena lotta salvezza. In palio ci sono tre punti pesanti per consolidare il quarto posto in classifica.

Oltre al quarto posto, obiettivo minimo stagionale, Vlahovic e compagni vogliono continuare la rimonta verso i primi posti per tenere aperto il sogno scudetto. La nuova capolista è il Milan di Stefano Pioli. Dal campo al calciomercato: le due dirigenze potrebbero contendersi in estate anche un importante obiettivo dalla Spagna. Si tratta di Marco Asensio, che è ancora in scadenza di contratto nel 2023 e in bilico al Real Madrid. Recentemente l’esterno spagnolo si è espresso così sul proprio futuro: “A volte è complicato, ma il mio obiettivo è chiaro: voglio che sia una buona stagione per tutti, sono concentrato sul mio lavoro e voglio fare del mio meglio. Ovviamente il mio obiettivo è essere importante per la squadra, dimostrarlo sul campo. Lavoro ogni giorno per questo. Addio? È ancora presto per parlarne. Come ho detto voglio giocare e avere continuità. Poi vedremo come andranno le cose”.

Calciomercato Milan e Juventus, occhi puntati su Asensio | Le ultime

Secondo quanto riportato da ‘okdiario.com’, è ancora tutto da scrivere il futuro di Marco Asensio. L’esterno non ha convinto nemmeno nella clamorosa rimonta contro il PSG e in Spagna si continua a parlare del suo possibile addio ai ‘Blancos’. Florentino Perez e i tifosi aspettano Mbappé e il primo sacrificato in caso di arrivo della stella francese sarà proprio Asensio. Come riferito dal portale, in corsa per il giocatore ci sono anche Juventus e Milan. Le due dirigenze osservano interessate.