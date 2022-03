Calciomercato, le offerte di Inter e Juventus per il flop Champions

Juventus e Inter a caccia della grande occasione dal Paris Saint-Germain: offerta presentata e sfida a Simeone

Per il Paris Saint-Germain si prospettiva una vera e propria rivoluzione che potrebbe trasformarsi in occasione per le big d’Europa.

L’eliminazione dalla Champions League ha evidenziato tutti i limiti di una formazione che vanta tanti campioni ma che non è ancora una grande a livello di squadra. A farne le spese potrebbe essere Pochettino e il cambio in panchina porterebbe ad una rivoluzione anche dal punto di vista della rosa. A parte la questione Mbappe, destinato a lasciare Parigi a zero, sono diversi i giocatori che a fine stagione potrebbero fare le valigie e lasciare il Parco dei Principi. Tra le squadre alla finestra ci sono tanto l’Inter quanto la Juventus che avrebbero presentato un’offerta simile per un calciatore del Psg.

E’ Georginio Wijnaldum uno degli indiziati a lasciare i transalpini al termine di questa stagione. Arrivato gratis dal Liverpool, ha faticato non poco per calarsi nella realtà parigina, tanto che una sua cessione appare all’ordine del giorno con le due italiane pronte alla sfida.

Calciomercato Juventus e Inter, assalto a Wijnaldum: le cifre

Non soltanto Inter e Juve però visto che anche l’Atletico Madrid avrebbe individuato nel centrocampista olandese un possibile rinforzo per la rosa di Simeone. Dai Colchoneros sarebbe partita – secondo quanto riferisce ‘elgoldigital.com’ – una proposta da venti milioni di euro che a Madrid ritengono possa bastare per convincere il Psg.

D’altra parte a Parigi sperano nello scatenarsi di una sorta di asta e a dare credito a questa ipotesi, secondo la stessa fonte, ci sarebbero le offerte proprio di Inter e Juventus. Proposte di cui non si conoscono i dettagli ma che dovrebbero essere simili o superiori a quella dell’Atletico Madrid. Occorrerà attendere per capire chi la spunterà con Wijnaldum che si prepara ad affrontare il secondo trasferimento a distanza di un anno. Juventus e Inter sono pronte ad accoglierlo.