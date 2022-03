Nuova frecciata a Cristiano Ronaldo: “È molto più forte di lui”

Cristiano Ronaldo sta vivendo un periodo complicato con lo United, nuova frecciata dall’Italia: “È molto più forte di lui come 9”

Negli ultimi anni ‘CR7’ non è più riuscito ad avvicinarsi alla vittoria della Champions League: prima con la Juventus e ora con il Manchester United le difficoltà sono apparse evidenti.

Il portoghese anche nel suo triennio in bianconero ha segnato una caterva di goal, arricchendo il proprio bottino di reti ed il proprio palmares. Tuttavia è sempre sembrato mancare qualcosa, un feeling tra lui e la squadra che non è mai arrivato a grandi livelli. Mentre con i ‘Red Devils’ la situazione si sta facendo sempre più complicata ed il futuro potrebbe riservare un nuovo addio, dall’Italia arriva un’altra stoccata a Cristiano Ronaldo.

Cassano ‘punge’ ancora Cristiano Ronaldo: “Benzema è molto più forte di lui”

Nel corso della diretta ‘Twitch’ della ‘BoboTV’, Antonio Cassano ha pungolato ancora una volta CR7: “Per come interpreto io il calcio, è molto più forte Benzema di Cristiano Ronaldo come centravanti”. L’attaccante francese è stato l’autentico mattatore dell’ultimo turno di Champions League, avendo contribuito all’eliminazione del PSG con una storica tripletta. ‘FantAntonio’ ha motivato la propria opinione in questo modo: “Ronaldo voleva far gol in tutti i modi, spaccava la porta, ma non aveva la qualità di Benzema”.

Il fuoriclasse portoghese, dopo essere stato sostituito dalla Juventus con l’acquisto di Dusan Vlahovic, si sente attaccano anche da Antonio Cassano. Karim Benzema è stato il partner di Ronaldo per molti anni, ma da quando ha lasciato Madrid si è preso il centro della scena e si è visto riconosciuto molti meriti che prima gli erano negati. Il numero ‘9’ del Real sta facendo dimenticare ai tifosi madrileni una figura epocale come quella di ‘CR7’.