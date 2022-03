Torino-Inter, Juric lancia la sfida: “I risultati non dicono tutto”

Torino-Inter, il tecnico granata Ivan Juric presenta la sfida contro i nerazzurri di domenica prossima: l’allenatore sprona i suoi

In campionato, il Torino non vince dalla metà di gennaio, quando si impose in casa della Sampdoria. Da allora, in sei gare, appena tre pareggi raccolti, con un’andatura che ha frenato i sogni di una classifica nobile. Ma i granata, in vista del match contro l’Inter, suonano la carica.

Il tecnico Ivan Juric, al canale tematico del club, ha presentato la gara, credendo fortemente nelle potenzialità della sua squadra. Domenica sera, l’obiettivo sarà provare a centrare la vittoria. “Cercheremo di vincere e di far bene – ha spiegato – Sappiamo che l’Inter è una squadra fatta di grandi campioni che possono colpire in ogni momento, ma spero di proseguire sull’onda delle ultime prestazioni. I risultati sono stati negativi, ma i dati che abbiamo dicono tutti la stessa cosa e cioè che ci siamo comportati bene. Dobbiamo fare una grande partita”.