Sampdoria-Juventus, Allegri sorride: doppio rientro in squadra

Sampdoria-Juventus, i bianconeri preparano la sfida di sabato ai blucerchiati: due buone notizie per Allegri

Prossima giornata di campionato molto importante per la Juventus. Sabato alle 18 contro la Sampdoria, i bianconeri cercano la terza vittoria consecutiva per cementare il quarto posto e, magari, provare a rosicchiare ancora qualcosa alle squadre davanti in classifica per tentare di riaprire a sorpresa in maniera definitiva il discorso scudetto.

Massimiliano Allegri, in vista del match contro i blucerchiati, può sorridere. Nell’allenamento odierno infatti ci sono stati due rientri importanti. Era atteso quello di De Sciglio, si è allenato in gruppo però anche Alex Sandro. Un doppio rientro che permette di tamponare l’emergenza difensiva del momento e che potrebbe dare più alternative al tecnico livornese, se non dal primo minuto quantomeno dalla panchina per gestire le energie al meglio, guardando anche alla sfida di ritorno in Champions League contro il Villarreal.